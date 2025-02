Flughafen München: Viele Flugausfälle durch Airport-Streik

Am Flughafen München fallen am Donnerstag wegen eines zweitägigen Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi ein Großteil der geplanten Flüge aus. Auch am Freitag zu Beginn der Faschingsferien geht kaum etwas. Trifft es Stuttgart als nächstes?

Am zweitgrößten deutschen Flughafen München (MUC) ist am Donnerstag wegen eines zweitägigen Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi ein Großteil der geplanten Flüge abgesagt worden. Von 830 geplanten Starts und Landungen werden im Tagesverlauf lediglich 100 stattfinden können, sagte ein Flughafensprecher auf Anfrage. Teilweise sei es trotz des bereits im Vorfeld angekündigten Warnstreiks noch zu kurzfristigen Annulierungen gekommen.

Die Gewerkschaft rief unter anderem Beschäftigte in den Bereichen Sicherheitskontrolle sowie Flugzeugabfertigung bis Freitag um 24.00 Uhr zu Arbeitsniederlegungen auf. Hintergrund ist ein Tarifstreit im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen.

Lesen Sie auch

Der Flughafen Stuttgart war bislang nicht vom Ausstand betroffen. Bei vergangenen Tarifauseinandersetzungen hatten sich aber auch Beschäftigte in Stuttgart beteiligt. Warnstreikaufrufe können unter Umständen auch kurzfristig erfolgen, wenn keine Fortschritte bei den Verhandlungen erzielt werden – so etwa aktuell bei Post und DHL.

Flughafenstreik vor den Faschingsferien

Da der Streik auch noch den ganzen Freitag dauert, werden am Freitag dem Flughafensprecher zufolge voraussichtlich ebenfalls mehr als 80 Prozent der geplanten Flüge ausfallen. Dies trifft in Bayern zum Teil auch Familien zu Ferienbeginn - in der kommenden Woche sind in Bayern Faschingsferien, viele Familien starten schon Freitagnachmittag in den Urlaub.

Airlines am Flughafen MUC (Auswahl)

Lufthansa

Air France

British Airways

Emirates

Qatar Airways

Singapore Airlines

Turkish Airlines

United

American Airlines

AEGEAN

Air Dolomiti

Austrian Airlines

Brussels Airlines

Eurowings

Finnair

KLM

SWISS

TAP Air Portugal

Bekannte Ferienflieger am Airport MUC

Condor

easyJet

SunExpress

TUIfly

Vueling

Insgesamt sind am Airport MUC 80 Fluggesellschaften vertreten. München ist nach Frankfurt am Main der zweitgrößte deutsche Flughafen und ein wichtiges internationales Drehkreuz.

Parallel bestreikt Verdi seit Donnerstagnacht auch den Flughafen Hamburg. Dort waren mit Ausnahme der abgesagten Flüge nach München aber zunächst keine Auswirkungen zu spüren. „Wir können den Flugbetrieb ganz normal aufrecht halten“, sagte eine Airport-Sprecherin der Nachrichtenagentur AFP. Passagiere würden jedoch gebeten, frühzeitig zum Flughafen zu kommen. Der Ausstand dort dauert ebenfalls 48 Stunden bis Freitagnacht.