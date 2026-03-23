Flughafen LaGuardia in New York: Flugzeug kollidiert mit Fahrzeug – zwei Tote

Beim Zusammenprall eines Flugzeugs auf dem New Yorker Flughafen LaGuardia mit einem Fahrzeug sind US-Medien zufolge zwei Menschen ums Leben gekommen. Das ist über den Vorfall bekannt.

Beim Zusammenprall eines Flugzeugs mit einem Fahrzeug auf dem New Yorker Flughafen LaGuardia sind US-Medien zufolge zwei Menschen ums Leben gekommen. Der Pilot und der Co-Pilot der Maschine starben bei der Kollision am frühen Montagmorgen, wie mehrere US-Medien berichteten. Laut dem Fernsehsender ABC wurden zudem mindestens 13 Menschen ins Krankenhaus gebracht, darunter elf Passagiere und die beiden Insassen des Fahrzeugs. Der Flughafen wurde nach dem Unfall bis auf Weiteres geschlossen.

Die Maschine der kanadischen Fluggesellschaft Air Canada kollidierte auf einer der Start- und Landebahnen „mit einem Fahrzeug der Flughafenbehörde“, wie die New Yorker Polizei der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. Die Feuerwehr erklärte unabhängig davon, sie sei „zu einem gemeldeten Zwischenfall mit einem Flugzeug und einem Fahrzeug“ auf der Start- und Landebahn vier ausgerückt.

Rettungsfahrzeuge auf dem Rollfeld

Die US-Luftfahrtbehörde FAA erklärte, sie habe ein Start- und Landeverbot für den Flughafen verhängt. Es bestehe eine „hohe“ Wahrscheinlichkeit, dass diese Anordnung verlängert werde.

Die Flugortungswebsite FlightRadar 24 teilte mit, dass eine Maschine von Air Canada Express bei der Landung „mit einem Rettungs- und Löschfahrzeug des Flughafens kollidiert“ sei. Das Flugzeug, eine vom Air Canada-Regionalpartner Jazz Aviation betriebene Maschine vom Typ CRJ-900, war laut der Plattform im kanadischen Montreal gestartet. Es „rollte die Landebahn entlang“, als es das seinen Weg kreuzende Fahrzeug „rammte“.

Auf zunächst nicht überprüfbaren Bildern in Onlinediensten ist ein Flugzeug von Air Canada mit starken Schäden an der Nase und im Cockpitbereich zu sehen. Die Aufnahmen zeigen die Maschine offenbar nachts auf einer Landebahn, in der Nähe sind Rettungsfahrzeuge zu sehen.

Alle Abflüge verspätet oder gestrichen

Die New Yorker Katastrophenschutzbehörde warnte die Bevölkerung im Onlinedienst X vor „Flugausfällen, Straßensperrungen, Verkehrsbehinderungen und Einsatzkräften“ in der Nähe des Flughafens im Stadtteil Queens.

Alle Abflüge von LaGuardia waren am frühen Montagmorgen entweder verspätet oder gestrichen, wie auf der Website des Flughafens zu sehen war. LaGuardia hatte bereits zuvor unter Flugausfällen aufgrund schlechten Wetters gelitten, wie der Flughafen am Sonntag bei X mitteilte. Passagiere mussten zudem wegen „Personalengpässen“ infolge ausbleibender Bundesmittel länger auf die Sicherheitskontrolle warten, hieß es in der vergangenen Woche.