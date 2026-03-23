Flughafen LaGuardia in New York: Flugzeug kollidiert mit Fahrzeug – zwei Tote

Beim Zusammenprall eines Flugzeugs auf dem New Yorker Flughafen LaGuardia mit einem Fahrzeug sind US-Medien zufolge zwei Menschen ums Leben gekommen. Das ist über den Vorfall bekannt.
Beim Zusammenprall eines Flugzeugs mit einem Fahrzeug auf dem New Yorker Flughafen LaGuardia sind US-Medien zufolge zwei Menschen ums Leben gekommen. Der Pilot und der Co-Pilot der Maschine starben bei der Kollision am frühen Montagmorgen, wie mehrere US-Medien berichteten. Laut dem Fernsehsender ABC wurden zudem mindestens 13 Menschen ins Krankenhaus gebracht, darunter elf Passagiere und die beiden Insassen des Fahrzeugs. Der Flughafen wurde nach dem Unfall bis auf Weiteres geschlossen.