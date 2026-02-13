Flughafen Köln/Bonn: Keine Abflüge mehr wegen eines Sicherheitsvorfalls

Auf dem Flughafen Köln/Bonn ist der Sicherheitsbereich gesperrt worden, sodass vorerst keine Passagiere mehr abfliegen können. Was bislang bekannt ist.
Aufgrund eines Sicherheitsvorfalls ist der Flugbetrieb auf dem Flughafen Köln/Bonn derzeit weitgehend eingestellt. Abflüge seien nicht mehr möglich, weil der Sicherheitsbereich gesperrt sei, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. „Es besteht akut keine Gefahr für Leib und Leben von Menschen, es ist eine vorsorgliche Maßnahme, die wir als Polizei treffen“, sagte er.