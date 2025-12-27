Für New York und angrenzende Gebiete gilt eine Wintersturmwarnung. Es soll massiv schneien. Teils ist auch überfrierende Nässe möglich. Und das ausgerechnet zur Hauptreisezeit.
Wegen eines Wintersturms mit massivem Schneefall sind in der Ostküstenmetropole New York und der angrenzenden Region Hunderte Flüge gestrichen worden. Das Portal Flightaware, das Flüge im US-Luftraum verfolgt, sprach von landesweit insgesamt 1.659 gestrichenen Flügen am Freitag (Ortszeit) - rund zehnmal so viele wie am Vortag. Das heftige Winterwetter ereilte die Region ausgerechnet am Wochenende nach Weihnachten, an dem in der Regel besonders viele Amerikaner reisen.