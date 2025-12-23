Fluggesellschaft: Lufthansa-Flugzeuge zum 100. Jubiläum mit Sonderlackierung

Sechs Maschinen mit besonderem Design sollen an die Wurzeln der Lufthansa im Jahr 1926 Jahren erinnern. Der erste Jubiläumsflieger ist nun in Frankfurt gelandet.
Frankfurt/Main - Die Lufthansa schmückt sich für ihr Jubiläumsjahr 2026: Das erste Flugzeug mit Sonderlackierung ist in Frankfurt gelandet. Die nagelneue Boeing 787-9 mit XXL-Kranich und den Jahreszahlen 1926 | 2026 auf dem Rumpf ist eine von sechs Maschinen, mit denen Deutschlands größte Fluggesellschaft an ihre Wurzeln vor 100 Jahren erinnern will.