Flugfeldklinik in Böblingen

Fast fertig: Der Rohbau der Flugfeldklinik vom Langen See aus betrachtet.

Auch wenn die Hülle in Rekordzeit entstanden ist, kommen die Probleme auf das Mega-Projekt erst noch zu: Firmen, die den Innenausbau bewerkstelligen, sind rar. Hinter den Gesamtkosten und dem Fertigstellungstermin stehen noch einige Fragezeichen.









Wer Böblingen in Richtung Dagersheim verlässt, dem bleibt es nicht verborgen: Im Westen der Stadt tut sich Neues. Entlang der Calwer Straße ist in den vergangenen Monaten ein mehr als 200 Meter langer Gebäuderiegel aus dem Boden geschossen. Die Flugfeldklinik – die größte Baustelle im Kreis Böblingen und gleichzeitig das teuerste Bauvorhaben, das der Landkreis je unternommen hat – nimmt Form an. Der Rohbau nähert sich der Fertigstellung, die Dimensionen des 700-Betten-Haus sind nun sichtbar.