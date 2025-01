Flugchaos zum Drehstart: Florian Silbereisen: Verspäteter Start in TV-Pause

1 Florian Silbereisen startet mit einem Umweg in seine Auszeit. Foto: ddp/Geisler/Frederic Kern

Mit einem emotionalen Moment verabschiedete sich Florian Silbereisen (43) am 11. Januar von seinem TV-Publikum in die wohlverdiente Show-Pause. Doch der Start in seine angekündigte Auszeit verlief nicht ganz nach Plan: Statt wie vorgesehen direkt nach Costa Rica zu den nächsten "Traumschiff"-Dreharbeiten zu fliegen, musste der Entertainer einen unerwarteten Umweg in Kauf nehmen.