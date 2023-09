1 Kondenskringel über Stuttgart Foto: jse

Ungewöhnlich oder normal? Das fragten sich am Mittwochmorgen etliche Stuttgarter beim Blick in den strahlend blauen Himmel, der nur von Flugzeugwolken unterbrochen wurde. Kondensstreifen ist in diesem Fall – bildlich gesprochen – der falsche Ausdruck. Eher handelte es sich um Kondenskringel oder -halbkreise, die zwischen 9.40 und 9.50 Uhr sehr deutlich zu sehen waren. Die Vertretung der deutschen Flugsicherung am Stuttgarter Flughafen sah sich daraufhin mit Anfragen konfrontiert. Die Antwort aus dem Tower lautete: keine Auffälligkeiten!