Feuer an New Yorker Kennedy-Flughafen – Terminal geräumt

1 Ein Terminal des John F. Kennedy Flughafens wurde vorübergehend geräumt (Symbolbild). Foto: dpa/Wang Ying

Blaulicht auf dem Rollfeld des größten New Yorker Flughafens. Ein Feuer sorgte für eine Evakuierung - und Flugausfälle.











Link kopiert



Wegen eines Feuers an einer Rolltreppe ist ein Terminal des John F. Kennedy Flughafens in New York vorübergehend geräumt worden. Mehrere US-Medien berichteten übereinstimmend davon, dass Hunderte Passagiere aus dem Gebäude gebracht werden mussten. Neben mehreren leicht Verletzten seien auch eine Reihe von Flügen ausgefallen.