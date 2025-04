1 Rettungskräfte nehmen die Person am Stuttgarter Flughafen in Empfang. Foto: Daniel Kessler

Am frühen Ostermontag muss ein Flugzeug am Stuttgarter Flughafen unplanmäßig zwischenlanden. Auf dem Flugfeld warten bereits Rettungskräfte auf die Maschine.











Eine Maschine der maltesischen Fluggesellschaft Lauda Europe musste am frühen Ostermontag am Stuttgarter Flughafen unplanmäßig zwischenlanden. Grund dafür war laut Flughafen-Pressestelle ein medizinischer Notfall an Bord.