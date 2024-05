1 Das Flugzeug sackte über der Westküste von Myanmar plötzlich um 6000 Fuß, knapp 2000 Meter, ab. (Archivbild) Foto: dpa/Wallace Woon

Während eines Flugs von London nach Singapur sind schwere Turbulenzen aufgetreten. Ein 73-jähriger Brite starb, insgesamt wurden 53 Passagiere verletzt.











Bei dem Todesopfer an Bord des Flugzeugs, das über Südostasien in Turbulenzen geraten ist, handelt es sich um einen 73-jährigen Mann aus Großbritannien. Er habe vermutlich einen Herzinfarkt gehabt, zitierte die BBC am Dienstag Aussagen auf einer Pressekonferenz des Flughafens Bangkok. Die Maschine der Fluglinie Singapore Airlines auf dem Weg von London-Heathrow nach Singapur war in die thailändische Hauptstadt umgeleitet worden.