1 Die Maschine der Fluggesellschaft Brussels Airlines war auf dem Weg von Dakar nach Brüssel. (Archivbild) Foto: dpa/Stephanie Lecocq

Das kleine Mädchen namens Fanta konnte nicht länger warten: Kurz nach dem Abflug Richtung Brüssel setzten bei der Mutter die Wehen ein. Die Besatzung musste schnell handeln.











Eine Frau hat in einem Flieger in der Luft ein Baby zur Welt gebracht. Eine Flugbegleiterin und zwei Passagiere halfen bei der Geburt des kleinen Mädchens, wie die Fluggesellschaft Brussels Airlines mitteilte. Die Maschine war in der senegalesischen Hauptstadt Dakar in Westafrika gestartet und sollte nach Brüssel fliegen.