Flug von American Airlines: Bombendrohung? Flugzeug landet außerplanmäßig in Rom

1 Das Flugzeug wurde von Kampfjets eskortiert. Foto: AFP/HANDOUT

Eigentlich sollte die Reise von New York nach Delhi gehen, aber in Rom war für die Passagiere des American-Airlines-Flugs Schluss. Grund für den ungeplanten Stopp war eine angebliche Bombendrohung.











Eine Passagiermaschine der American Airlines auf dem Weg von New York nach Delhi ist außerplanmäßig auf den Flughafen Rom-Fiumicino umgeleitet worden. Beim Überfliegen des Kaspischen Meeres drehte das Flugzeug mit knapp 200 Passagieren an Bord um und landete am späten Nachmittag in Rom, wie ein Sprecher des Flughafens auf Anfrage bestätigte.