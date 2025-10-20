Flug über die Region Stuttgart: Riesiger Verband von Militärhubschraubern sorgt für Aufsehen

Eine große Formation von französischen Transporthubschraubern wummerte am Montag über die Kreise Ludwigsburg und Rems-Murr. Wir erklären, was es damit auf sich hatte.

In den Landkreisen Ludwigsburg und Rems-Murr staunten am Montagmorgen etliche Menschen nicht schlecht. Gegen 10 Uhr wummerte eine ganze Armada von großen Militärhubschraubern von Westen her über die Region – die mindestens sechs tarnfarbenen Maschinen in relativ geringer Höhe machten deutlich mehr Lärm als die Flugbewegungen, die man für gewöhnlich in der Region macht.

Die Helikopter waren zudem nicht einzeln, sondern im geschlossenen Verband unterwegs – durchaus ein bedrohlicher Anblick. „Die Russen kommen“, mutmaßten auf Facebook deshalb manche.

In Formation über die Region: Die Hubschrauber flogen nach Manching

Vom NH90 gibt es auch eine Marine-Version. Foto: Aeroscapes Aviation Photography / Weingand

Doch weit gefehlt: Bei den Hubschraubern handelte es sich um NH90 des europäischen Herstellers NH-Industries. Obwohl dieser Typ auch von den Heeresfliegern der Bundeswehr benutzt wird, handelte es sich jedoch nicht um Maschinen der Bundeswehr, sondern um Gäste aus dem Ausland: Die Armee de Terre, also die französische Armee, fliegt den NH90 ebenfalls.

Der Flug der französischen Militärhubschrauber führte von Hagenau im Elsass aus über Pforzheim, dann über den Kreis Ludwigsburg und den Rems-Murr-Kreis weiter über Aalen und dann in Richtung Bayern. Dort begann die Heli-Armada ihren Sinkflug und landete schließlich in Ingolstadt-Manching.

Dort befindet sich ein Militärflugplatz, auf dem nicht nur ein Werk der Verteidigungssparte von Airbus untergebracht ist, sondern auch die Wehrtechnische Dienststelle für Luftfahrzeuge und Luftfahrtgerät der Bundeswehr (WTD 61), deren Aufgabe die Erprobung von Flugzeugen und Hubschraubern ist. Außerdem befindet sich in Manching ein Übungsgelände zum Absetzen von Fallschirmspringern.

Der NH90 ist ein mittelschwerer Transporthubschrauber, der von den Streitkräften in Deutschland, Italien, Frankreich, den Niederlanden, Belgien und Norwegen sowie Spanien, Griechenland, Finnland, Schweden, Oman, Australien und Neuseeland geflogen wird. Er existiert als Armee- sowie als Marinevariante und kann laut der Bundeswehr bis zu 16 Soldaten, zwölf Tragen mit Verwundeten oder Innen- und Außenlasten transportieren. Sein maximales Abfluggewicht beträgt 10,6 Tonnen.