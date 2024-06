Flug nach Australien: Wikileaks-Gründer Julian Assange auf dem Weg in die Heimat

1 Julian Assange auf der Marianen-Insel Saipan. Foto: dpa/Eugene Hoshiko

Julian Assange ist auf dem Weg in die Heimat. Dort will er sich erstmals nach seiner Freilassung öffentlich äußern.











Wikileaks-Gründer Julian Assange ist nach seiner Freilassung durch ein US-Gericht auf der Marianen-Insel Saipan auf dem Weg nach Australien. Damit kehrt der 52-Jährige nach 14 Jahren juristischem Gezerre erstmals wieder in seine Heimat zurück. Die Chartermaschine vom Typ Bombardier hob am Mittwochmittag (Ortszeit) in Saipan ab und wird laut „flightradar24“ am Abend in der Hauptstadt Canberra erwartet. Auf der Plattform war die Flugnummer VJT199, die Assanges Frau Stella und Wikileaks zuvor in sozialen Medien genannt hatten, die von Nutzern weltweit am meisten beobachtete Verbindung.