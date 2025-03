Flug ins All: Dann startet die Rakete mit Katy Perry an Bord

1 Katy Perry wird Teil des 31. Flugs des "New Shepard"-Programms sein. Foto: Anne-Marie Sorvin/ddp/Sipa USA

Katy Perry muss sich bis zu ihrem Flug ins All nicht mehr lange gedulden. Jeff Bezos' Raumfahrtunternehmen Blue Origin gibt nun den Starttermin der "New Shepard"-Rakete bekannt. Bereits in wenigen Wochen geht es los.











Für Katy Perry (40) geht es schon sehr bald ins All: Jeff Bezos' (61) Raumfahrtunternehmen Blue Origin hat den Termin verkündet, an dem die Sängerin abhebt. Der Mitteilung zufolge soll die "New Shepard"-Rakete am 14. April von der Launch Site One in West Texas starten. Das Startfenster öffne sich um 8:30 Uhr Ortszeit, heißt es weiter. In Deutschland ist zu dieser Zeit bereits Nachmittag.