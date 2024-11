Flügelstürmer des VfB Stuttgart: „Der logische Spieler“ – die große Chance für Chris Führich

1 Chris Führich zeigte zuletzt aufsteigende Form. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Der Offensivspieler hat nach schwierigen Wochen die Gelegenheit, sich in der Stuttgarter Startelf festzuspielen. Wofür Sebastian Hoeneß ihn lobt und wie sich die Personalsituation auf außen darstellt.











Erst am Freitag hatte Chris Führich ein Jubiläum gefeiert: Der Einsatz beim torlosen Remis gegen Bayer Leverkusen war das 100. Bundesliga-Spiel des Flügelstürmers für den VfB Stuttgart, der bereits seit 2021 in Bad Cannstatt unter Vertrag steht. Wenige Tage später gibt es für den 26-Jährigen nun weiteren Rückenwind: Er kann mit Einsatzzeit in naher Zukunft rechnen.