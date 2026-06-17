Flügelfigur in Schorndorf: Wie eine Bronzefigur vor dem Aus gerettet wurde

Die Sanierung galt lange als unsicher. Erst das Zusammenspiel von Stadt, Stiftungen und Ehrenamtlichen machte die Rettung einer bekannten Schorndorfer Skulptur möglich.

Die Flügel sind wieder ausgebreitet. Nach Jahren hinter einem Bauzaun ist die „Flügelfigur“ der Stuttgarter Bildhauerin G. Angelika Wetzel an ihren angestammten Platz in der Schorndorfer Burgstraße zurückgekehrt. Wo lange Absperrgitter den Blick auf das Kunstwerk versperrten, prägt die markante Bronzeplastik nun wieder das Bild vor den Kindergärten.

Wie das Kulturforum Schorndorf mitteilt, musste die Skulptur restauriert werden, nachdem bei einer Prüfung Mängel an der Standsicherheit festgestellt worden waren. Materialermüdung hatte dem Werk zugesetzt. Aus Sicherheitsgründen blieb die Figur über Jahre eingezäunt. Nun steht sie wieder frei – und kann ihre Wirkung erneut entfalten.

Gemeinschaft rettet ein Stück Stadtgeschichte

Die Rettung der „Flügelfigur“ war alles andere als selbstverständlich. Die Sanierungskosten gingen in die Tausende. Doch Stadt Schorndorf, Kulturforum, Bürgerstiftung und ein auf Bronze spezialisierter Restaurator bündelten ihre Kräfte. Ehrenamtliche Helfer unterstützten das Projekt mit technischem Know-how und organisatorischem Einsatz.

Aufbau der Flügelfigur der Künstlerin Angelika Wetzel in der Burgstrasse in Schorndorf. Foto: Christoph Traub

Bereits seit Sommer 2021 war die Skulptur abgesperrt. Die Einzäunung wurde für viele Schorndorfer zum Sinnbild eines ungelösten Problems. Umso größer ist jetzt die Erleichterung, dass das Werk erhalten werden konnte. Die Restaurierung bewahrt nicht nur eine Skulptur, sondern auch ein Stück öffentliche Identität.

Zwischen Ikarus und Fantasie

Die „Flügelfigur“ zählt zu den markantesten Stationen des Schorndorfer Skulpturenpfads. Das Kulturforum beschreibt sie als Wesen auf einer doppelten Welle, das seine Flügel braucht, um den Weg zu meistern. In der Arbeit schwingt die alte Geschichte von Ikarus mit: der Traum vom Fliegen, die Sehnsucht nach Freiheit und die Gefahr des Scheiterns.

Genau solche Spannungsfelder prägten das Werk von G. Angelika Wetzel. Die 1934 in Württemberg geborene Künstlerin studierte Bildhauerei in Carrara, Berlin und Stuttgart. Studienreisen führten sie immer wieder in den Mittelmeerraum, wo sie sich mit den Mythen und Kulturen der Antike auseinandersetzte. Aus diesen Eindrücken entwickelte sie eine eigene Bildsprache, die Bekanntes neu zusammensetzte und alte Geschichten in die Gegenwart holte.

Kunst, die Kinder beflügelt

Die Nähe zu den Kindergärten ist kein Zufall. Gerade hier entfaltet die „Flügelfigur“ ihre besondere Kraft. Nach Angaben des Kulturforums regt sie seit Jahren die Fantasie von Kindern und Erwachsenen an. Das geflügelte Wesen wirkt zugleich vertraut und geheimnisvoll – irgendwo zwischen antiker Sage, Traumgestalt und Comic-Held.

Dass die Skulptur nun wieder frei sichtbar ist, bedeutet deshalb weit mehr als eine gelungene Restaurierung. Die Rückkehr der „Flügelfigur“ zeigt, wie lebendig Kunst im öffentlichen Raum sein kann, wenn Menschen Verantwortung für sie übernehmen. Schorndorf hat seiner geflügelten Botschafterin der Fantasie damit nicht nur Stabilität zurückgegeben – sondern auch ihre Sichtbarkeit.