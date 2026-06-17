Flügelfigur in Schorndorf: Wie eine Bronzefigur vor dem Aus gerettet wurde

Die Sanierung galt lange als unsicher. Erst das Zusammenspiel von Stadt, Stiftungen und Ehrenamtlichen machte die Rettung einer bekannten Schorndorfer Skulptur möglich.
Die Flügel sind wieder ausgebreitet. Nach Jahren hinter einem Bauzaun ist die „Flügelfigur“ der Stuttgarter Bildhauerin G. Angelika Wetzel an ihren angestammten Platz in der Schorndorfer Burgstraße zurückgekehrt. Wo lange Absperrgitter den Blick auf das Kunstwerk versperrten, prägt die markante Bronzeplastik nun wieder das Bild vor den Kindergärten.