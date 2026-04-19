Die neuseeländische Fluggesellschaft Air New Zealand möchte künftig auf ausgewählten Ultra-Langstreckenflügen in der Economy Class mehr Komfort bieten und führt Schlafkapseln im Stil von Etagenbetten ein.

Um auf langen Flügen auch Reisenden in der Economy Class komfortablere Schlafmöglichkeiten zu geben, führt Air New Zealand schon bald sogenannte Economy Skynests ein. Dabei handelt es sich um sechs Schlafkapseln, die im Stil von Etagenbetten an Bord einer neuen Boeing 787-9 Dreamliner-Maschine der Airline zu finden sein werden.

Skynest, übersetzt "Himmelsnest", soll "auf einigen der weltweit längsten Linienflüge von und nach Neuseeland [...] das Reiseerlebnis entscheidend verbessern", wie in einer Pressemitteilung versprochen wird. Die Pods, sechs an der Zahl, sollen es Passagierinnen und Passagieren ermöglichen, für einige Stunden komfortabel die Augen zu schließen. "Indem mehr Menschen die Möglichkeit erhalten, sich auf Ultra-Langstreckenflügen richtig auszuruhen, wird das Reisen von und nach Neuseeland angenehmer", wird Airline-Chef Nikhil Ravishankar zitiert.

Guter Schlaf ist kurz

Das Ganze sei über mehrere Jahre hinweg entwickelt und mit gut 200 Kundinnen und Kunden getestet worden. Jede der Kapseln soll unter anderem mit Matratze, frischer Bettwäsche, Vorhang, Ambient-Beleuchtung, Belüftung und USB-A- sowie USB-C-Ladeanschlüssen ausgestattet sein - und einer Person Platz bieten.

Laut Ankündigung der Fluggesellschaft kann eine Schlafkapsel für ein Zeitfenster von vier Stunden gebucht werden. Anfangs stehen zunächst zwei solcher Sessions pro Flug zur Verfügung. Es werden also vorerst maximal zwölf Personen pro Flug in den Genuss kommen.

Gebucht werden kann ein Economy Skynest ab dem 18. Mai, erste Flüge mit den Schlafkapseln an Bord sollen nach derzeitigem Stand ab dem kommenden November stattfinden.