Die neuseeländische Fluggesellschaft Air New Zealand möchte künftig auf ausgewählten Ultra-Langstreckenflügen in der Economy Class mehr Komfort bieten und führt Schlafkapseln im Stil von Etagenbetten ein.
Um auf langen Flügen auch Reisenden in der Economy Class komfortablere Schlafmöglichkeiten zu geben, führt Air New Zealand schon bald sogenannte Economy Skynests ein. Dabei handelt es sich um sechs Schlafkapseln, die im Stil von Etagenbetten an Bord einer neuen Boeing 787-9 Dreamliner-Maschine der Airline zu finden sein werden.