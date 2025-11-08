Flüchtlingszahlen in Ba-Wü: Abschiebehaftanstalt soll größer werden – derzeit nur ein Syrer in Haft

Das Land will die Abschiebehaftanstalt in Pforzheim ausbauen. Doch für die aktuell diskutierte Rückführung von Syrern dürfte das wenig bringen.
Wie schwierig ist die Rückkehr von Syrern aus Deutschland in ihre Heimat? Ein Blick auf die Zahlen könnte belegen, dass der deutsche Außenminister Johann Wadephul (CDU) mit seinen Zweifeln an einer raschen Rückführung der Menschen nicht ganz falsch liegt. Denn auch nach Baden-Württemberg kommen nach wie vor mehr syrische Flüchtlinge, als gleichzeitig das Land wieder verlassen.