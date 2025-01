Flüchtlingszahlen im Südwesten: Eine Stadt in der Größe Mannheims dazu bekommen

1 Flüchtlinge aus der Ukraine stellen den Großteil der Schutzsuchenden. Foto: dpa/Annette Riedl

In nur drei Jahren hat der Südwesten mehr als 300 000 Menschen aufgenommen. Allein in Baden-Württemberg leben mehr Ukrainer als in ganz Frankreich.











In Mannheim wohnen rund 316 000 Menschen. Das sind auf der einen Seite zwar nur rund die Hälfte der Einwohner Stuttgarts, auf der anderen Seite ist das aber eine durchaus beachtliche Zahl. Mit seinen 316 000 Einwohnern steht die Stadt, die wegen ihrer besonderen Anordnung von Häuserblocks in der Innenstadt auch als Quadratstadt bezeichnet wird, auf dem zweiten Platz der einwohnerstärksten Städte im Südwesten. Klar vor Karlsruhe, Freiburg oder Heidelberg. Diese Zahlen vor Augen verdeutlicht, was Baden-Württemberg in den vergangenen drei Jahren gelungen ist. In diesem Zeitraum sind in etwa so viele Flüchtlinge im Südwesten aufgenommen worden, wie Mannheim Einwohner hat, rund 300 000 Menschen.