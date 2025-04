Lokalpolitik sorgt sich um Cannstatter Image

1 Die Schwimmhalle des Stadtbads vor der Schließung 2022. Hier sollen einmal ab 2026 insgesamt 95 Flüchtlinge wohnen. Foto: Uli Nagel

Die Stadt will das leer stehende Stadtbad für 4,6 Millionen Euro umbauen und in der Schwimmhalle Wohnmodule errichten. Doch die Mehrheit der Lokalpolitiker in Bad Cannstatt lehnt das Projekt ab.











Zwar sind die Flüchtlingszahlen in Stuttgart rückläufig, dennoch plant die Stadtverwaltung unter Hochdruck die mittlerweile fünfte Tranche bei den Unterkünften. Denn laut Bürgermeister Thomas Fuhrmann, der am Mittwoch im Bezirksbeirat Bad Cannstatt die Pläne der Stadt vorstellte, sind aktuell immer noch rund 2000 Asylsuchende in Hotels untergebracht. „Mit Abstand die schlechteste Lösung für die Menschen, da sie sich nicht selbst versorgen können“, so Fuhrmann. Zudem ist diese Variante auch noch die teuerste.