Flüchtlingsunterkunft Ludwigsburg: Erneut emotionale Infoveranstaltung zu Flüchtlingsunterkunft Hackstraße

Kritik an Stadt Ludwigsburg Aggressive Stimmung bei Infotermin über Flüchtlingsunterkunft

Die Stadt Ludwigsburg hat am Dienstag an einem Infostand über die neue Unterkunft in Hoheneck informiert – und die Situation wohl unterschätzt. Der Ton war rau, die Vorwürfe vielfältig. Einen Kritikpunkt nennen jedoch alle Bürger.