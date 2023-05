1 Feuer in einer Offenburger Flüchtlingsunterkunft Foto: dpa/Christina Häußler

Großbrand in Offenburg: In einer Flüchtlingsunterkunft bricht ein Feuer aus. Der Gesamtschaden wird auf einen unteren sechsstelligen Betrag geschätzt.









In einer Offenburger Unterkunft für Geflüchtete ist in der Nacht zu Mittwoch ein Großbrand ausgebrochen. 16 Container standen laut Angaben der Polizei schnell komplett in Flammen. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis in den frühen Morgen hinein an.