1 Verwaist, aber reizvoll: Das Eiermann-Areal könnte zum Anlaufpunkt für Flüchtlinge werden. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die Landesregierung will das Eiermann-Areal in Stuttgart-Vaihingen auf seine Eignung als „ dauerhafte Einrichtung“ für eine Landeserstaufnahmestelle (LEA) für Flüchtlinge untersuchen. Das ist neu und widerspricht der Ankündigung, das von der Stadt für Wohnungsbau ins Auge gefasste Areal an der Autobahn 8 vorübergehend nutzen zu wollen. Landesjustizministerin Marion Gentges (CDU) hat ihre Idee in einem Schreiben an den FDP-Landtagsabgeordneten Friedrich Haag konkretisiert. Haag meint, die Einrichtung einer LEA an diesem Standort „muss unbedingt verhindert werden. Der Standort ist denkbar ungeeignet und würde bei einer dauerhaften Einrichtung den sozialen Frieden erst recht gefährden.“