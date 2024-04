1 Bereits 2015 war die Halle an der Gottlieb-Daimler-Schule erstmals umgebaut worden. Foto: Archiv/Thomas Bischof

Der Landkreis Böblingen beendet die Flüchtlingsunterbringung an den Berufsschulen in Sindelfingen und Leonberg. Zuletzt wurden nur noch halb so viele Flüchtlinge zugewiesen wie im vergangenen Herbst. Angespannter ist die Lage in den Städten und Gemeinden.











Wie das Landratsamt meldet, geht die Zahl der neu ankommenden Geflüchteten zurück. Derzeit würden dem Landkreis monatlich rund 80 Personen zugewiesen, nicht einmal halb so viele wie im Herbst 2023. Das berichtete Landrat Roland Bernhard im Kreistag-Sozialausschuss am Montag. Dadurch könne man die vorläufige Unterbringung in den Turnhallen der Gottlieb-Daimler-Schule Sindelfingen und des Berufschulzentrums Leonberg abbauen.