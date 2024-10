Migration und Schule: Viel Druck im Schulsystem

1 Lerninhalte Deutsch und Demokratie: Jasmina Gustovarac in einer Vorbereitungsklasse. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Integration ist seit Langem Schulalltag in Baden-Württemberg. Mit dem Ukraine-Krieg und mehr Zuwanderung auch aus anderen Ländern sind die Herausforderungen aber wieder gewachsen. Ein Beispiel: die Uhlandschule in Stuttgart.











Während die Schüler im Klassenzimmer sich selbst beschäftigen, muss Jasmina Gustovarac im Gang noch einen Vater beraten. Der braucht eine Schulbescheinigung für seinen Sohn. Der 15-Jährige war noch nie in der Schule, er ist Analphabet wie die ganze Romafamilie aus der Ukraine. Doch Jasmina Gustovarac, die selbst vor fünfzig Jahren mit ihren Eltern aus Kroatien nach Deutschland kam, kann dem Mann doch vermitteln, was er tun muss. Im früheren Jugoslawien habe sie in der Schule auch Kyrillisch gelernt und gewisse Grundkenntnisse in diesen slawischen Sprachen.