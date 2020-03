1 Auf Lesbos spitzt sich die Flüchtlingskrise zu. Foto: AP/Alexandros Michailidis

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat sich für eine Aufnahme von besonders hilfsbedürftigen Flüchtlingen aus Lagern auf griechischen Inseln ausgesprochen.

Stuttgart - Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) fordert die Aufnahme von besonders hilfsbedürftigen Flüchtlingen aus Lagern auf griechischen Inseln.

„Genügend Länder und Kommunen in unserem Land haben sich bereit erklärt, ein Kontingent von Kindern, Kranken und Alten in einer humanitären Aktion von Lesbos und anderen Inseln aufzunehmen“, teilte Kretschmann am Freitag auf Facebook mit. „Ich appelliere an die Bundesregierung: Ermöglicht es uns, diese Menschen aus dieser schlimmen Lage zu holen.“ Natürlich brauche man eine europäische Lösung. Aber man könne darauf nicht warten - die Situation in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln sei unerträglich.

Auch Baerbock fordert Flüchtlingsaufnahme

Auch Grünen-Bundeschefin Annalena Baerbock hatte gefordert, dass Deutschland zunächst 5000 besonders schutzbedürftige Menschen aus Flüchtlingslagern auf griechischen Inseln aufnimmt. Die Entscheidung dazu liegt nach Kretschmanns Worten in der Hand der Bundesregierung.

Derzeit leben nach Angaben der EU-Kommission auf den griechischen Inseln rund 42 000 Migranten, die meist mit Booten aus der Türkei kamen. Unter ihnen seien ungefähr 5500 unbegleitete Minderjährige. Auf der Insel Lesbos halten sich derzeit demnach mehr als 8900 Minderjährige auf, von denen mehr als 1100 ohne ihre Eltern oder andere erwachsene Angehörige dort sind.