1 Kicken zur Ablenkung: In einem Ankunftszentrum in Dresden spielen aus der Ukraine geflüchtete Kinder Fußball. Foto: dpa/Robert Michael

Viele Vereine im Landkreis öffnen kostenlos ihre Angebote für geflüchtete Menschen aus der Ukraine. Der MTV Ludwigsburg und viele andere haben sich aber noch weitere Hilfsprojekte einfallen lassen.









Sie suchen Ablenkung, so etwas wie Normalität. Falls es die denn jemals wieder gibt für die Männer, Frauen und Kinder, die seit 24. Februar aus der Ukraine geflüchtet sind. Fast vier Millionen Menschen haben das Land seit dem Beginn der völkerrechtswidrigen russischen Invasion verlassen. Ein großer Teil hat sich gen Westen aufgemacht und ist vor allem in Polen, aber schließlich auch in Deutschland angekommen, in Baden-Württemberg und im Kreis Ludwigsburg.