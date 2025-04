Flüchtlinge in Kornwestheim: Für 80 Cent die Stunde – Asylbewerber müssen künftig arbeiten

Flüchtlinge in Kornwestheim

1 Unter anderem bei der Stadtgärtnerei sollen Asylbewerber arbeiten. Foto: /Dominik Florian

Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) geht neue Wege bei der Integration. Künftig werden Asylbewerber für 80 Cent pro Stunde zur Arbeit beim Bauhof oder Stadtgärtnerei verpflichtet. Was der Sinn dahinter ist und woher nun Kritik kommt.











In die rechte Ecke wolle man sich nicht stellen lassen, sagte Kornwestheims Oberbürgermeister Nico Lauxmann am Donnerstagabend im Gemeinderat. Das Statement war Teil seiner Einführung zur Beratung über das Praxiskonzept Integration der Stadtverwaltung. Der OB und sein Stab haben sich mit ihrer Idee durchgesetzt, dass demnächst Asylbewerber in Kornwestheim zur Arbeit verpflichtet werden können.