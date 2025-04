Flüchtlinge: Forscher warnt vor realistischem Albtraumszenario

1 Die Lea in Ellwangen schließt im Dezember. Foto: dpa/Stefan Puchner

Je nachdem, wie düster die Lage in der Ukraine wird, sieht Migrationsforscher Gerhard Knaus einen neuen Schwerpunkt bei Flüchtlingen. Mehr Aufnahmeeinrichtungen sind nötig, bei der Suche tut sich das Land schwer.











Ende des Jahres ist Zapfenstreich in der ehemaligen Reinhardt-Kaserne in Ellwangen. In diesem April ist es genau zehn Jahre her, dass dort eine Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge eröffnet worden ist, nach vielen Irrungen, Wirrungen und Diskussionen ist am Ende des Jahres Schluss. Die Einrichtung ist für 500 bis 1000 Menschen ausgelegt, und war zeitweise um das vierfache überbelegt. Im Augenblick leben dort rund 250 Menschen – mit ein Indiz dafür, dass die Flüchtlingszahlen zurück gegangen sind.