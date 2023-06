1 Alagie Drammeh ist sich sicher, dass er in seiner Heimat Gambia mit nur einem Arm keinen Job gefunden hätte. Foto: Caroline Holowiecki

In Deutschland zu leben und als Tankwart zu arbeiten, das erscheint Alagie Drammeh wie ein Wunder. Nun hofft der Gambier aus Stuttgart-Heumaden, noch einmal Glück zu haben...









Heumaden - „Hallo, kann ich helfen?“ Seit etwa anderthalb Jahren arbeitet Alagie Drammeh an der Tankstelle in Ostfildern-Ruit als Tankwart. Fünf Tage die Woche, acht Stunden am Tag, unterstützt er Kunden beim Tanken oder Staubsaugen, putzt Scheiben, füllt Wasser nach, prüft Reifen. Ob ihm das Spaß macht? „Ja, ja, gut“, sagt er nickend. Für Alagie Drammeh ist der Job etwas Besonderes. Der Afrikaner hätte nicht geglaubt, überhaupt eine Anstellung zu bekommen. Zu Hause in Gambia hätte es jedenfalls nichts für ihn gegeben, glaubt er. „Keine Chance.“ Wegen seiner Behinderung.