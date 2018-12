Flüchtiger in der Innenstadt WhatsApp-Nachricht warnt vor bewaffnetem Mann in Stuttgart

Von aim 13. Dezember 2018 - 17:22 Uhr

Diese WhatsApp-Nachricht kursierte am Donnerstag unter Stuttgartern. Foto: red

In mehreren Bussen in Stuttgart wurde am Donnerstagnachmittag über Funk auf einen bewaffneten Mann hingewiesen, der sich in der Stadt aufhalte. Die Nachricht war nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Stimmt sie trotzdem?

Stuttgart - Seit Donnerstagnachmittag ist eine WhatsApp-Nachricht im Umlauf, die vor einem bewaffneten Mann warnt, der sich derzeit in Stuttgart aufhalten soll. Die Nachricht wurde in mehreren Bussen über Funk abgespielt und war ursprünglich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Was ist also dran an der WhatsApp-Mitteilung?

Martin Schautz von der Polizei in Stuttgart bestätigt, dass die Meldung über Funk durchgesagt wurde. Es soll sich tatsächlich ein Mann in der Stadt aufhalten, der möglicherweise bewaffnet ist. Es handle sich um einen Ladenräuber, sagt Schautz. Er soll auf der Flucht vor der Polizei sein. Deshalb wurde die Meldung an den öffentlichen Nahverkehr weitergegeben. Es handle sich um eine Routineangelegenheit.

„Oft halten sich Tatverdächtigen auf der Flucht in Bussen oder Taxis auf“, erklärt Schautz, „deshalb müssen die Fahrer Bescheid wissen.“ Eine akute Gefahr lässt sich natürlich nie vollständig ausschließen. Trotzdem betont Schautz, dass das Verfahren kein Einzelfall sei. Weitere Informationen zu dem Flüchtigen sind derzeit nicht bekannt.