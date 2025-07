Flucht vor Trump: Ellen DeGeneres findet in England alles besser

Die ehemalige US-Talkshow-Moderatorin Ellen DeGeneres hat bestätigt, dass sie wegen Donald Trumps Wiederwahl dauerhaft nach England umgezogen ist. Bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt seit dem Umzug schwärmte sie vom Leben in den Cotswolds.

Es war eigentlich nur als Teilzeit-Residenz geplant. Doch dann kam der Tag nach der US-Präsidentschaftswahl - und Ellen DeGeneres (67) entschied spontan, ihre Zukunft komplett in England zu verbringen. Bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt seit dem Umzug in die Cotswolds hat die ehemalige Talkshow-Moderatorin nun erstmals offen über die wahren Gründe ihrer Entscheidung gesprochen.

"Wir kamen am Tag vor der Wahl hier an und wachten mit unzähligen Textnachrichten unserer Freunde mit weinenden Emojis auf", erzählte DeGeneres laut BBC am Sonntag bei einer Veranstaltung im englischen Cheltenham. "Ich dachte nur: 'Er hat gewonnen.' Und wir sagten uns: 'Wir bleiben hier.'"

Lesen Sie auch

Spontane Entscheidung nach Trumps Wahlsieg

Die Komikerin und ihre Ehefrau Portia de Rossi (52) hatten ursprünglich geplant, nur drei bis vier Monate im Jahr in ihrem "Teilzeit-Haus" in der Region zwischen Gloucestershire und Oxfordshire zu verbringen. Doch Donald Trumps Wiederwahl zum US-Präsidenten änderte alles. Bereits im November 2024 war das Paar endgültig in die idyllische Landschaft umgezogen, nachdem sie ihr kalifornisches Anwesen im August für knapp 100 Millionen Dollar verkauft hatten.

Bei der Veranstaltung im Everyman Theatre von Cheltenham wurde DeGeneres vom englischen Moderator Richard Bacon direkt gefragt, ob die Berichte über Trumps Rolle bei ihrem Umzug zuträfen. Ihre Antwort war eindeutig: "Ja." Begeistert beschrieb sie ihr neues Leben: "Es ist absolut wunderschön. Wir sind es einfach nicht gewohnt, diese Art von Schönheit zu sehen. Die Dörfer, die Städte, die Architektur - alles, was man sieht, ist charmant und es ist einfach eine simplere Lebensweise."

Die 67-Jährige zeigt sich auch beeindruckt von den kleinen Details ihres neuen Alltags. "Wir sind im November hierher gezogen, was nicht die ideale Zeit war, aber ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Schnee gesehen", berichtete sie. Portia habe ihre Pferde einfliegen lassen, sie selbst halte Hühner und habe sogar zwei Wochen lang Schafe besessen.

"Hier ist einfach alles besser"

Besonders beeindruckt zeigt sich DeGeneres von der englischen Mentalität: "Es ist sauber. Hier ist einfach alles besser - die Art, wie Tiere behandelt werden, die Menschen sind höflich. Ich liebe es hier einfach." Diese Begeisterung teilt sie auch regelmäßig in den sozialen Medien, wo sie Einblicke in ihr Leben mit den Tieren gibt.

In ihrer neuen Heimat befindet sich DeGeneres in illustrer Gesellschaft. Die Cotswolds ziehen seit Jahren internationale Stars an - von Victoria und David Beckham bis hin zu anderen Prominenten, die die Ruhe und Schönheit der Landschaft schätzen. Für DeGeneres scheint die Entscheidung, Amerika den Rücken zu kehren, genau richtig gewesen zu sein: "Wir lieben es hier!"