Mit 13 Jahren kam Vlada Malovanets aus der Ukraine nach Deutschland. Wie die Schülerin die Flucht vor dem Krieg erlebt hat und wie sie trotz Hürden in Stuttgart ihre zweite Heimat fand.
Am 24. Februar 2022 veränderte sich Vlada Malovanets Leben für immer. An diesem Tag im Winter begann der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Wenige Tage später verließen die damals fast 13-Jährige und ihre Mutter ihre Heimat – nur vorübergehend, dachten sie. Heute lebt die mittlerweile 17-Jährige mit ihrer Mutter bereits seit vier Jahren in Stuttgart – und an eine Rückkehr in die Heimat ist nach wie vor nicht zu denken.