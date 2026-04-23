Mit 13 Jahren kam Vlada Malovanets aus der Ukraine nach Deutschland. Wie die Schülerin die Flucht vor dem Krieg erlebt hat und wie sie trotz Hürden in Stuttgart ihre zweite Heimat fand.

Am 24. Februar 2022 veränderte sich Vlada Malovanets Leben für immer. An diesem Tag im Winter begann der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Wenige Tage später verließen die damals fast 13-Jährige und ihre Mutter ihre Heimat – nur vorübergehend, dachten sie. Heute lebt die mittlerweile 17-Jährige mit ihrer Mutter bereits seit vier Jahren in Stuttgart – und an eine Rückkehr in die Heimat ist nach wie vor nicht zu denken.

Ihre Erlebnisse in der Ukraine und ihren Neuanfang in Deutschland hat die Schülerin für die Schülerzeitung des Evangelischen Heidehof-Gymnasiums, an dem sie die 10. Klasse besucht, aufgeschrieben. Denn es ist ihr wichtig, auch heute – vier Jahre nach Kriegsbeginn – im Blick zu behalten, was aus den Menschen geworden ist, die als Geflüchtete nach Deutschland kamen und auch heute noch kommen.

17-Jährige schreibt über Flucht aus Ukraine und Neuanfang in Stuttgart

Die Ukraine ist für die 17-Jährige heute vor allem eine Erinnerung an ihre Kindheit, wie sie selbst sagt. „Richtig erwachsen geworden bin ich hier.“

„Man sagt, dass das Leben in der Kindheit bunter erscheint, und wenn man erwachsen wird, verblassen die Farben. Vielleicht erinnere ich mich deshalb an die Ukraine als einen sicheren, warmen und hellen Ort. Ich möchte nicht daran denken, dass das Haus, in dem ich geboren wurde, der Spielplatz, auf dem ich mit meinen Freunden gespielt habe, und die Schule, in die ich gegangen bin, zerstört werden könnten und nur noch in meinen Erinnerungen existieren.“ Vlada Malovanets in „Safe Place“

Dass der Krieg so plötzlich kommen könnte, damit hatte sie 2022 nicht gerechnet. „Mein letzter Tag in Frieden in der Ukraine war ein ganz normaler Tag. Ich war in der Schule, habe Hausaufgaben gemacht und wollte noch mit einer Freundin spazieren gehen“, erinnert sie sich. Am nächsten Tag herrscht Krieg und der Alltag ist plötzlich Geschichte.

Vlada Malovanets am ersten Schultag vor Kriegsbeginn in der Ukraine (links) und als kleines Mädchen in einer traditionellen ukrainischen Tracht (rechts). Foto: Irina Zinchenko

Mutter und Tochter reisen aus – der Vater bleibt in der Ukraine

Am 15. März reisen ihre Mutter und sie aus, kommen kurzzeitig bei Vladas Tante in Polen, dann über Bekannte in Stuttgart und dort später bei einer deutschen Familie unter. „Von einem Moment auf den anderen habe ich meine Freunde, meinen Halt und meine gewohnte Welt verloren“, schreibt Vlada dazu in ihrem Beitrag „Safe Place“ für die Schülerzeitung.

Vladas Vater bleibt in der Heimat zurück, muss zum Militär – und dient wie Hunderttausende ukrainische Männer bis heute seinem Land, viele davon freiwillig. „Wir telefonieren jeden Tag“, sagt die 17-Jährige. „Jedes Mal, wenn ich mit ihm spreche, weiß ich nicht, ob wir morgen noch miteinander sprechen können oder ob wir uns überhaupt wiedersehen werden.“ Der Bruder ihrer Mutter sei im Krieg gefallen.

„Interessiert es euch, wie es ist, ein Flüchtling zu sein? Nun, ich erzähle es euch. Stellt euch vor, ihr habt eure „Arbeitshand“ gebrochen – zum Beispiel die rechte. Ihr geht zum Arzt, und man sagt euch, dass ihr jetzt eure linke Hand benutzen müsst. „Was soll’s?“, denkt ihr, „es ist doch dieselbe Hand, dieselbe Routine.“ Ihr setzt euch an den Tisch und versucht zu schreiben, aber die Buchstaben werden krumm und unleserlich. [...] Die linke Hand ist auch eine Hand – aber eben nicht die rechte! Das Leben wird schwieriger, obwohl ihr scheinbar nichts Kompliziertes macht.“ Vlada Malovanets in „Safe Place“

Vlada und ihre Mutter stehen derweil vor der Herausforderung, in einem bis dato fremden Land die Sprache zu lernen, einen Job zu finden, sich ein neues soziales Umfeld aufzubauen, in der Schule mit neuen Regeln klarzukommen – und gleichzeitig mit der Sehnsucht nach Heimat, Freunden und Familie, die in der Ukraine zurückgeblieben sind, umzugehen. „Meine beste Freundin macht dieses Jahr in der Ukraine ihren Abschluss. Wir sind telefonisch in Kontakt“, erzählt Vlada. „Ich vermisse sie natürlich.“

Vlada Malovanets fotografiert von ihrer Mutter Irina, die in Stuttgart als Fotografin arbeitet. Foto: Irina Zinchenko

Ukrainische Schülerin in Stuttgart: „Es war schwer, mich neu zu finden“

Viele ukrainische Kinder und Jugendliche aus Vladas Umfeld, die wie sie damals nach Deutschland gekommen sind, hätten teils Probleme in der Schule, würden etwa wegen fehlender Sprachkenntnisse oder ihrem Akzent gemobbt, erzählt die 17-Jährige. Einige von ihnen seien trotz des Krieges wieder in die Ukraine zurückgekehrt, weil die Integration unmöglich schien.

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Vlada selbst hatte da mehr Glück. Die Familie, bei der sie und ihre Mutter in Stuttgart unterkommen, hilft ihnen dabei, Deutsch zu lernen und sich einzugewöhnen. „Das war anstrengend, aber mit der Zeit ging es leichter.“

„So habe ich einen Teil von mir verloren, während ich versuchte, mich an die neuen Realitäten anzupassen. Aber ehrlich gesagt: Ich glaube, ich integriere mich ziemlich gut. Ich habe ein neues Leben, ich habe mich an den neuen Rhythmus gewöhnt – mehr noch, er gefällt mir.“ Vlada Malovanets in „Safe Place“

Doch die Sprache zu beherrschen, macht das neue Land noch lange nicht zu einem Zuhause. Vlada muss neue Freunde finden, es gibt neue Regeln und andere Gewohnheiten, die ihr anfangs fremd sind – so etwa auch das schwäbische Essen, wie sie lächelnd erzählt. „Es waren einfach viele Kleinigkeiten, die im Ganzen das Leben am Anfang schwerer gemacht haben“, so die 17-Jährige. „Es war schwer, mich neu zu finden.“

„Hätte ohne das Schreiben und Lesen nicht leben können“ – die Bibliothek als „Safe Place“

Was für Vlada bereits in der Ukraine ein wichtiger Teil ihres Lebens war und sie auch in Stuttgart durch schwere Zeiten getragen hat? Bücher, das Lesen und das Schreiben. Nicht von ungefähr treffen wir die 17-Jährige für das Gespräch in der Bibliothek des Stuttgarter Gymnasiums. „Als wir in Deutschland angekommen sind, hätte ich ohne das Schreiben und Lesen nicht leben können.“ Bereits in ihrer Heimat sei die Bibliothek für sie ein „Zufluchtsort“ gewesen.

„Bücher haben mich beruhigt. Das ist das Einzige, was sich nicht verändert hat.“ Vlada Malovanets in „Safe Place“

Mittlerweile hat sich Vlada am Heidehof-Gymnasium gut eingelebt. Die Schülerin hat neue Freundschaften geschlossen, tanzt in ihrer Freizeit im Verein und engagiert sich im Jugendrat in Stuttgart-Süd. „Ich bin dankbar für das Gefühl von Sicherheit, für die freundlichen Menschen, die uns geholfen haben, für neue Freunde und für die vielen Möglichkeiten und Erfahrungen, die mir dieses Land gegeben hat“, schreibt die 17-Jährige dazu in ihrem Beitrag.

Ob sie die Landeshauptstadt mittlerweile als ihr Zuhause bezeichnen kann? „Stuttgart ist meine zweite Heimat“, sagt Vlada. „Ich bin froh, dass ich die Chance habe, mir hier eine Zukunft aufzubauen.“

Und für diese hat die 17-Jährige schon Pläne. Nach dem Abitur in zwei Jahren möchte sie gerne studieren, vielleicht etwas mit Sprachen oder im Bereich internationale Beziehungen. „Mein größter Wunsch ist es, dass die Kriege in der Ukraine, im Iran und anderen Ländern enden und dass so wenige Kinder, Jugendliche und überhaupt Menschen wie möglich gezwungen sind, Kriegserfahrungen zu machen.“

Geflüchtete aus der Ukraine in Deutschland und Baden-Württemberg

Statistik

Laut einer Auswertung des Ausländerzentralregisters wurden bis Ende Januar 2025 rund 1,2 Millionen Flüchtlinge in Deutschland erfasst, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind. In Baden-Württemberg lebten demnach im Januar 2025 insgesamt 167.272 ukrainische Geflüchtete.