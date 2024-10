Flucht vor der Polizei: Mit gestohlenem Kennzeichen Unfall gebaut

1 Die Polizei war einem BMW nachgejagt. Foto: Archiv (dpa)

Eine Autofahrer ist in der Nacht auf Mittwoch in Ludwigsburg vor der Polizei geflüchtet und dann mit dem BMW in eine Mauer gekracht. Die Begleitumstände sind ungewöhnlich.











Link kopiert



Nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei ist ein Unbekannter in der Nacht auf Mittwoch mit einem BMW in eine Steinmauer gekracht. Mit seinem Kompagnon flüchtete er anschließend von der Unfallstelle zu Fuß. Sehr ungewöhnlich sind die Begleitumstände bei dem Fall. Denn wie die Polizei vermeldet, war das Kennzeichen an dem BMW im September in Vaihingen an der Enz gestohlen worden. Das Auto selbst war am 6. Oktober eigentlich schon außer Betrieb gesetzt worden.