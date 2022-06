1 Als der junge Mann die Polizeistreife sah, nahm er die Beine in die Hand. Foto: picture alliance / dpa/Friso Gentsch

Ein 19-Jähriger rennt in Ludwigsburg vor der Polizei weg und wirft einen 100-Gramm-Block Haschisch von sich. Jetzt muss er mit einer Anzeige rechnen.















Link kopiert

Ein 19-Jähriger, der sich nicht von der Polizei kontrollieren lassen wollte und davonrannte, ist am Mittwochnachmittag in Ludwigsburg vorläufig festgenommen worden. Die Polizei ordnete ihm einen rund 100 Gramm schweren Haschischblock zu, den er bei seiner Flucht von sich geworfen haben soll. Eine Streifenwagenbesatzung der Diensthundeführerstaffel war zunächst in auf eine Dreiergruppe aufmerksam geworden. Das Trio, berichtet die Polizei, habe die Gehrichtung geändert, nachdem es die Streife bemerkt habe. Als die Beamten daraufhin die Drei in der Karlstraße kontrollieren wollten, rannte der 19-Jährige sofort in Richtung Musikhalle und weiter bis zum Synagogenplatz davon. Dabei warf er einen größeren braunen Gegenstand weg und flüchtete anschließend weiter in Richtung Solitudeplatz. Die Polizei holte ihn ein und nahm ihn fest. Als sie den Fluchtweg absuchte, fand sie das Haschisch, außerdem beschlagnahmte sie bei dem jungen Mann zwei Smartphones und einen dreistelligen Bargeldbetrag. Ihm droht eine Anzeige wegen des Verdachts des Betäubungsmittelhandels.