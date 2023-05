11 Etwa alle zwei Monate kommt Jürgen Hauber aus dem Niger zurück nach Bissingen. Foto: avanti

Bietigheim-Bissingen - Es sind diese Kleinigkeiten: „Wenn ich morgens aufstehe, freue ich mich, wenn die Dusche läuft – und zwar so lange, bis ich das Shampoo wieder aus den Haaren habe“, sagt Jürgen Hauber. Oder die Erkenntnis zuhause in Bissingen, dass er während des Duschens einfach den Mund öffnen und das Wasser trinken kann. „Wir sind so privilegiert. Das ist der Zufall der Geburt.“