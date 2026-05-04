Flucht in Karlsruhe: Mann versteckt sich in fremder Wohnung vor Polizei

1 In Karlsruhe läuft zur Zeit ein kurioser Polizeieinsatz. Ein Mann flüchtete vor einer Polizeikontrolle. (Symbolfoto) Foto: Peter Gercke/dpa/dpa-tmn/Peter Gercke

Ein Mann flieht vor einer Kontrolle und taucht plötzlich in einer fremden Wohnung unter. Die Polizei steht vor der Tür, doch er möchte nicht raus.











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Auf der Flucht vor der Polizei hat sich ein Mann in Karlsruhe in einer fremden Wohnung versteckt. In der Wohnung sollen sich nach Polizeiangaben noch weitere Menschen befinden, für sie aber keine Gefahr bestehen. Die Beamten haben demnach Kontakt zu dem Mann, der momentan die Wohnung nicht verlassen möchte. Es gebe keine Hinweise, dass er bewaffnet sei.