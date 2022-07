1 Am Marktplatz lieh ein Passant einem Polizisten sein Fahrrad. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Manngold/Rainer Keuenhof

Zwei Jugendliche auf einem Roller entziehen sich am Mittwochabend einer Kontrolle in der Stuttgarter Innenstadt. Sie flüchten durch die Fußgängerzone. Dort bekommt ein nachrennender Polizist Hilfe eines Passanten.















Es klingt wie die Szene einer Action-Komödie: Ein Polizist verfolgt einen Rollerfahrer zu Fuß, schnappt sich schließlich ein Fahrrad und jagt dem Flüchtenden mit kräftigen Tritten in die Pedale hinterher. So zu sehen war die Szene allerdings im realen Leben am Mittwochabend in der Stuttgarter Innenstadt.

Doch der Reihe nach. Gegen 20.30 Uhr bemerkten Beamte zwei Jugendliche, die unsicher auf einem Roller durch die Kronprinzstraße fuhren. Die Streife gab dem Duo mit Blaulicht und Lautsprecherdurchsagen mehrmals zu verstehen, dass sie anhalten sollen. Doch der Rollerfahrer beschleunigte und bog in die Fußgängerzone ab. Das berichtet die Polizei.

Verfolgungsjagd quer durch die Innenstadt

Von der Königstraße fuhr der Rollerfahrer in die Schulstraße, um seine Verfolger abzuschütteln. Dabei mussten mehrere Passanten ausweichen. Ein Beamter rannte den beiden zu Fuß hinterher, bis ihm am Marktplatz ein Unbeteiligter sein Fahrrad zur Verfügung stellte. Die Verfolgungsjagd ging auf zwei Rädern weiter.

Im Bereich des Töpferplatzes entdeckten die Beamten das Duo wieder, das sie kurzzeitig aus den Augen verloren hatten. Sie versteckten sich hinter einem Baum und flüchteten erneut, als sie ihre Entdeckung bemerkten.

Beifahrer erwischt

Die Polizisten erwischten dann aber den 15-jährigen Beifahrer und nahmen ihn fest. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer ein ebenfalls 15-Jähriger war, der offenbar keine Fahrerlaubnis besaß. Am Roller war ein vermutlich zuvor gestohlenes Kennzeichen angebracht. Wem der Roller gehört, ist noch nicht geklärt. Der erwischte 15-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seiner Mutter übergeben.

Zeugen und Geschädigte können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0711/89905778 melden. Und wie ging es mit dem Rad weiter? „Der Passant hat sein Fahrrad selbstverständlich wieder zurückbekommen“, sagte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage.