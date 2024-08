Flucht bei Kinobesuch in Niederbayern: Vorerst keine Freigänge mehr für geflohenen Straftäter

1 Der Straftäter war kurz nach seiner Flucht geschnappt worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Nach seiner Flucht bei einem Freigang ist ein 24 Jahre alter Straftäter auf eine hochgesicherte Station der Psychiatrie zurückverlegt worden. Lockerungen soll es für ihn vorerst nicht mehr geben.











Nachdem ein beim Freigang kurzzeitig entflohener Straftäter in das Bezirksklinikum Mainkofen in Deggendorf zurückgebracht worden ist, soll es für ihn auf unbestimmte Zeit keine Lockerungen mehr geben. Wie eine Sprecherin des Bezirks Niederbayern mitteilte, sei der 24-Jährige auf eine hochgesicherte Station verlegt worden. Er entkam seinen Begleitern am Donnerstagnachmittag bei einem Kinobesuch in Plattling. Nach Zeugenhinweisen wurde er im Zuge einer Großfahndung der Polizei gegen 23.30 gefasst.