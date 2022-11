2 Die Polizei sucht nach einem flüchtigen Psychiatrie-Patienten. Foto: IMAGO/aal.photo/IMAGO/Piero Nigro

Es ist der zweite Ausbruch in kurzer Zeit: Erneut sucht die Polizei mit einem Echtbild nach einem flüchtigen Psychiatrie-Patienten: Wie der 38-Jährige aus der Ravensburger Einrichtung entkommen konnte.















Beim unbegleiteten Ausgang hat er die Gelegenheit der Flucht ergriffen: Die Polizei Stuttgart fahndet mit einem Echtbild nach einem 38-jährigen Mann, der aus einer Psychiatrie in Ravensburg geflohen ist. Der Mann sei aufgrund eines rechtskräftigen Urteils des Landgerichts Stuttgart seit 2014 in der Einrichtung untergebracht gewesen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.

Erst vor Kurzem war ein anderer Patient aus der Ravensburger Psychiatrie geflohen. Der Mann konnte vor etwa zehn Tagen nach einer Fahndung mit Foto in Stuttgart Bad-Cannstatt festgenommen werden. Eine Polizeibeamtin, die privat unterwegs war, erkannte ihn wieder und verständigte ihre Kollegen.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Im aktuellen Fall sei der Mann am Donnerstag gegen 07.20 Uhr während eines unbegleiteten Ausgangs geflüchtet, heißt es in der Mitteilung weiter. Eine große Fahndung der Polizei verlief zunächst ohne Erfolge. Die Beamten beschreiben den Flüchtigen wie folgt: Er ist 1,74 Meter groß und hat dunkle kurze Haare. Er trägt eine Brille sowie einen Kinnbart und ein Piercing am linken Ohr. Zum Zeitpunkt seiner Flucht trug er den Angaben zufolge eine braune Lederjacke, blaue Jeans sowie braune Schuhe.

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. Anrufe nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0711 8990 5778 in Stuttgart oder der Telefonnummer in Ravensburg 0751 8033 333 entgegen.