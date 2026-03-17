Flucht aus Dubai: Rennpferde mit Jumbo nach Mallorca evakuiert?

Ein mysteriöses Flugzeug aus Dubai landete für drei Stunden auf Mallorca. Die Maschine gehört dem Emir von Dubai und wird normalerweise für den Transport seiner Rennpferde genutzt.
Ein außergewöhnlicher Flug hat vergangene Woche auf Mallorca für Aufsehen gesorgt. Eine Boeing 747-400F, die dem Emir von Dubai, Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, gehört, landete am Donnerstag überraschend auf der Baleareninsel. Das Besondere: Der weiß-blaue Jumbo-Jet trug keine sichtbaren Beschriftungen und blieb nur für drei Stunden auf dem Rollfeld, bevor er in Richtung Miami weiterflog.