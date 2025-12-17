Flucht auf Kinderfahrrad: Bewaffnet mit Macheten - Männer überfallen Tankstelle

1 Zwei mit Macheten bewaffnete Männer haben eine Tankstelle überfallen und sind dann auf Fahrrädern geflüchtet. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

Zwei Männer bedrohen eine Tankstellenmitarbeiterin mit Buschmessern und erbeuten eine unbekannte Summe Bargeld. Weniger einschüchternd als ihre Waffen sind die Fluchtfahrzeuge der Täter.











Ueckermünde - Zwei mit Macheten bewaffnete Männer haben in der Kleinstadt Torgelow in Mecklenburg-Vorpommern eine Tankstelle überfallen und anschließend die Flucht ergriffen - auf einem Kinderfahrrad und einem Mountainbike. Die beiden Männer hätten am Abend eine Mitarbeiterin der Anlage in der Nähe der polnischen Grenze mit Buschmessern bedroht und die Kasse mitsamt einer bislang unbekannten Summe Bargeld erbeutet, teilte die Polizei mit. Dann seien die Täter auf Fahrrädern geflüchtet. Einer der beiden habe ein dunkles Mountainbike gefahren, der andere ein blaues Kinderfahrrad.