Autoproduktion in Leipzig: Eine Branche steckt in der Krise.

Die Unternehmen haben die Entwicklung der Elektromobilität verschlafen. Angesichts der globalen Krise ist es aber richtig, die angekündigten Strafzahlungen zu verändern.











Die Lage für Europas Autobauer ist dramatisch. Manche Hersteller kämpfen ums nackte Überleben. Probleme bereitet ihnen nicht nur der Umstieg auf die E-Mobilität und die scheinbar übermächtige Konkurrenz aus China. Auch die ungerechtfertigten US-Zölle drohen, den Umsatz weiter zu schmälern. Deshalb ist es richtig, die EU-Verordnung über die Kohlendioxid-Flottengrenzwerte zu entschärfen, um damit Strafzahlungen zu verhindern. Die Autobranche als für Europa wichtige Schlüsselindustrie muss entlastet werden, um die globale Krise zu überstehen. Dies ist nicht nur wirtschaftlich sinnvoll, sondern auch politisch ein wichtiges Signal. In Zeiten, in denen Werke geschlossen werden und zehntausende Menschen nicht nur bei den Autobauern, sondern auch in der Zulieferindustrie um ihre Jobs bangen, wären zusätzliche Belastungen durch eine EU-Verordnung nicht zu vermitteln gewesen.