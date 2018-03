Florida Pferd mit halbnacktem Model geht in Nachtclub durch

Von red/AFP 10. März 2018 - 14:25 Uhr

Über Twitter verbreitete sich das Video mit dem Pferd im Nachtclub rasend schnell. Foto: Screenshot/Twitter

Diese Aktion in einem Nachtclub in Florida ging gründlich schief: Ein fast nacktes Model ist mit einem Pferd auf die Tanzfläche geritten – dann geriet das Pferd in der Menschenmenge in Panik.

Miami - Der Auftritt eines weißen Pferdes in einem Nachtclub in Florida hat eine unerwartete Wendung genommen: Das Tier mit einem halbnackten Model als Reiterin ging auf der Tanzfläche durch, warf die Reiterin ab und versetzte die Feiernden in Panik.

Der Club - die Mokai Lounge in Miami Beach - sieht sich nun mit einer polizeilichen Ermittlung und der Wut von Internetnutzern konfrontiert. Bilder des Vorfalls, die in sozialen Netzwerken im Internet verbreitet wurden, führten zum Vorwurf der Tierquälerei und der Forderung nach einem Lizenzentzug für den Club. Eine entsprechende Petition wurde in kurzer Zeit bereits von mehr als tausend Menschen unterzeichnet.

Last night MBPD was made aware of this incident at Mokai. We are very concerned over the allegations. As such, we have launched a joint investigation with @MiamiBeachNews Code Enforcement. https://t.co/WsSaMqrHhh— Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) 9. März 2018

„Die Leute gehen in Nachtclubs, um eine gute Zeit zu haben, mit Freunden zu trinken, zu tanzen und zu feiern. Diese Umgebung ist in keiner Weise ein Ort für irgendein Tier“, heißt es in der Petition. Der Eintrag des Clubs auf dem Bewertungsportal Yelp wurde angesichts einer Welle wütender Einträge abgeschaltet.

Die Polizei leitete Ermittlungen zu dem Vorfall ein.