Florian Wirtz: Bericht: Bayer-Star will bei Wechsel nur nach München

Mit Franz-Beckenbauer-Platz Stadt München und FC Bayern ehren den verstorbenen „Kaiser“

In München erinnert ein Platz an die im vergangenen Jahr gestorbene Fußballlegende Franz Beckenbauer. Vertreter der Stadt und des Fußballvereins FC Bayern München weihten den Platz an der Allianz-Arena in der bayerischen Hauptstadt gemeinsam ein.