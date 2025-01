Zum Jahresstart gibt es Florian Silbereisen (43) noch einmal bei den "Schlagerchampions" zu sehen, danach steht aber erst einmal eine Auszeit für den beliebten deutschen Moderator und Showmaster an. Silbereisen, der auch als Kapitän Max Parger aus dem "Traumschiff" bekannt ist, möchte sich und dem Publikum eine Show-Pause gönnen.

Florian Silbereisen ist jetzt "erst mal weg"

"Ich bin unendlich dankbar für das, was ich in der letzten Zeit alles erleben durfte! Das fühlt sich immer noch an wie im Traum", berichtet er der "Bild"-Zeitung. "Aber nach den 'Schlagerchampions' am Samstagabend bin ich dann erst mal weg! Das ist meine letzte große Eurovisionsshow bis zum Sommer." Er wolle allen Zuschauerinnen und Zuschauern "eine Silbereisen-TV-Showpause" gönnen, wie er scherzt.

Dem Bericht zufolge werde Silbereisen erst Ende Juni wieder live auf Sendung gehen. In nächster Zeit stünden noch Dreharbeiten zum "Traumschiff" an und danach wolle er sich ausruhen und in den Urlaub fahren. "Pünktlich zum Sommeranfang geht's dann wieder los", sagt er.

Alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die Silbereisen vor der Live-Pause noch einmal erleben möchten, haben am 11. Januar die Gelegenheit dazu. Im Ersten läuft ab 20:15 Uhr "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten". Zum TV-Schlagertreffen - live aus Berlin - sind laut Programmankündigung Andrea Berg, Roland Kaiser, Nena, Andreas Gabalier, Maite Kelly, Matthias Reim, Michelle, Thomas Anders, Howard Carpendale, Nino de Angelo und weitere Stars eingeladen.