Florian Geißelmann brachte als Pascal im Dresden-"Tatort: Siebenschläfer" die Zuschauer zum Nachdenken. Seine intensive Darstellung des Heimjungen machte den Fall "Siebenschläfer" zu etwas Besonderem...
Im neuen Dresden-"Tatort: Siebenschläfer" war er der emotionale Mittelpunkt: Der Schauspieler Florian Geißelmann überzeugte auf ganzer Linie als Pascal Schadt - ein strauchelnder, wenn nicht sogar bereits auf ganzer Linie gescheiterter Jugendlicher auf der Flucht zwischen Schuld und Verzweiflung. Mit seiner zurückgenommenen, fast dokumentarischen Spielweise verlieh der junge Darsteller der Folge Tiefe und Glaubwürdigkeit.