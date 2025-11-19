Ob charmant, tragikomisch oder tiefgründig – Florian David Fitz begeistert seit über zwei Jahrzehnten mit vielseitigen Rollen. Zum 51. Geburtstag blicken wir auf seine Karriere und Highlights zurück.

Am 20. November feiert Florian David Fitz seinen 51. Geburtstag. Geboren 1974 in München, wuchs er in einer traditionsreichen Künstlerfamilie auf. Nach seiner Ausbildung am Boston Conservatory machte er sich zunächst im Theater einen Namen, ehe er ins Fernsehen wechselte. Seine Vielsprachigkeit, seine Musikalität und seine feinsinnige Beobachtungsgabe prägen bis heute seine Rollen – ob als verletzlicher Antiheld oder schlagfertiger Charmeur.

Fitz lebt in München, ist Vater von Zwillingen und engagiert sich als Schirmherr für soziale Projekte, darunter der Interessenverband Tic & Tourette Syndrom. Bekannt wurde er einem breiten Publikum durch Fernsehserien, später durch Kinofilme, die Humor mit Herz und Nachdenklichkeit verbinden.

Florian David Fitz: Seine größten Kino- und TV-Erfolge

„Doctor’s Diary“ (2008–2011)

In der romantischen Krankenhausserie verkörpert Fitz den charmant-arroganten Dr. Marc Meier, an dessen Seite Diana Amft als Dr. Gretchen Haase zwischen Liebe und Karriere schwankt. Die Serie machte Fitz zum beliebten TV-Star – selten war medizinischer Zynismus so charmant.

Zur Serie geht’s hier*:

„Vincent will Meer“ (2010)

Mit diesem Roadmovie gelang Fitz der Durchbruch im Kino – als Drehbuchautor und Hauptdarsteller zugleich. Als junger Mann mit Tourette-Syndrom begibt er sich mit zwei Mitbewohnern auf eine Reise ans Meer. Neben Karoline Herfurth und Heino Ferch überzeugt Fitz mit einer berührenden, authentischen Darstellung zwischen Witz und Tragik.

Streamen können Sie den Film aktuell hier*:

„Hin und weg“ (2014)

Als Hannes, ein an ALS erkrankter Mann, unternimmt Fitz mit Freunden eine letzte Fahrradtour nach Belgien. Der Film, an der Seite von Julia Koschitz und Jürgen Vogel, bewegt durch seine stille Intensität und das menschliche Ringen um Würde und Abschied.

Aktuell ist der Film auf diesen Plattformen zu finden*:

„Der geilste Tag“ (2016)

Zusammen mit Matthias Schweighöfer reist Fitz als todkranker Benno nach Afrika, um „den geilsten Tag“ seines Lebens zu erleben. Zwischen Galgenhumor, Abenteuerlust und Lebensphilosophie entfaltet sich ein tragikomischer Roadtrip über Freundschaft und Endlichkeit.

Hier startet Ihr Filmabend*:

„Der Vorname“ (2018)

Basierend auf dem französischen Bühnenhit sorgt Fitz als werdender Vater Thomas mit einer provokanten Namenswahl für Turbulenzen beim Abendessen. Zusammen mit Christoph Maria Herbst, Caroline Peters und Iris Berben entfacht er eine brillant gespielte Gesellschaftssatire über Moral, Scheinheiligkeit und Wahrheiten hinter bürgerlichen Fassaden. Der Film wurde mittlerweile mit „Der Nachname“ und „Der Spitzname“ fortgesetzt.

Hier können Sie den Film entdecken*:

„100 Dinge“ (2018)

Wieder mit Matthias Schweighöfer spielt Fitz einen vom Konsum getriebenen Unternehmer, der alles Materielle aufgibt. Die Komödie über Minimalismus und Freundschaft thematisiert, was im Leben wirklich zählt – unterhaltsam, aber auch nachdenklich.

Streamen können Sie den Film über diese Anbieter*:

„Das perfekte Geheimnis“ (2019)

Sieben Freunde, sieben Handys, endlos viele Geheimnisse – die Ensemblekomödie um Nachrichten, Lügen und Loyalität wurde zum Kinohit. Fitz als Pepe sorgt mit feinem Gespür für Timing und Emotion für Balance im Chaos.

Hier können Sie den Film starten*:

„Wochenendrebellen“ (2023)

Hier zeigt Fitz seine sanfte, väterliche Seite: Als Mirco reist er mit seinem autistischen Sohn (Cecilio Andresen) zu Fußballspielen quer durch Deutschland. Das berührende Roadmovie erzählt von Geduld, Liebe und gegenseitigem Verständnis zwischen Vater und Sohn.

Auf diesen Streaming-Diensten ist der Film verfügbar*:

„Das Signal“ (2024)

In der Netflix-Miniserie spielt Fitz den Familienvater Sven, dessen Frau – eine Astronautin – auf der ISS verschwindet. Zwischen Science-Fiction und Familiendrama überzeugt er neben Peri Baumeister mit emotionaler Tiefe und leiser Verzweiflung.

Auf diesen Plattformen finden Sie die Serie*:

„No Hit Wonder“ (2025)

Sein neuester Film zeigt Fitz als gescheiterten Sänger Daniel, der nach einem Suizidversuch auf einer psychiatrischen Station landet. Zusammen mit Nora Tschirner entwickelt sich eine Geschichte über zweite Chancen, Musik und Heilung. Schon jetzt gilt der Film als einer seiner bisher reifsten Auftritte.

Der Film ist aktuell auf folgenden Plattformen verfügbar*:

*ANZEIGE

Florian David Fitz ist ein seltener Fall deutscher Schauspielkunst: charmant ohne Kitsch, klug ohne Arroganz, nahbar und vielschichtig zugleich. Ob als Komiker, Romantiker oder ernster Charakterdarsteller – er bleibt einer, der immer das Herz hinter der Rolle sucht. Und genau das macht ihn auch mit 51 unverwechselbar.